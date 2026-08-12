Calian Technologies Aktie 32070495 / CA12989J1084
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Calian Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Calian Technologies wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,853 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 215,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,06 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,78 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 877,9 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 774,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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