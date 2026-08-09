Caledonia Mining Corporation Aktie 36923136 / JE00BF0XVB15
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Caledonia Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Caledonia Mining wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,540 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,06 Prozent verringert. Damals waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Caledonia Mining nach der Prognose von 1 Analyst 82,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,97 USD, gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 315,1 Millionen USD im Vergleich zu 254,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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