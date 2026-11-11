Ausblick: Caledonia Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Caledonia Mining wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Caledonia Mining mit einem Umsatz von insgesamt 78,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,53 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,83 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 315,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 254,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net