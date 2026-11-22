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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cadeler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cadeler wird am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,169 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cadeler 2,12 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 269,6 Millionen EUR für Cadeler, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,82 Milliarden NOK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,551 EUR aus. Im Vorjahr waren 9,38 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 948,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 7,27 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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