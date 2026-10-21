Ausblick: CACI International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CACI International wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,57 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,70 Prozent erhöht. Damals waren 5,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 32,88 USD, gegenüber 24,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 10,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch