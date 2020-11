Ausblick: Cabot präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cabot wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,568 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,39 Prozent auf 674,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 827,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,95 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,64 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch