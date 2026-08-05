Cable One Aktie 28318642 / US12685J1051
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cable One stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cable One wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen, dass Cable One für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,15 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -77,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 349,9 Millionen USD gegenüber 381,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -63,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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