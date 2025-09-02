Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.09.2025 07:01:06

Ausblick: C3ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

C3.ai
13.75 CHF 3.44%
C3ai präsentiert in der am 03.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,207 USD. Dies würde einen Gewinn von 58,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem C3ai -0,500 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 93,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte C3ai einen Umsatz von 87,2 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,603 USD, gegenüber -2,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 420,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 389,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch