Ausblick: C-Rad -B- gewährt Anlegern Blick in die Bücher

C-Rad -B- lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,299 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte C-Rad -B- 0,380 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 103,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 112,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,07 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 443,6 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 441,9 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.ch