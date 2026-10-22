Ausblick: Bygghemma Group First Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bygghemma Group First Registered lässt sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bygghemma Group First Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bygghemma Group First Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,77 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,75 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,17 SEK, gegenüber 0,810 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 11,34 Milliarden SEK im Vergleich zu 10,58 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch