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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BYD Company
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BYD Company lädt am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,138 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BYD Company ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll BYD Company nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 24,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,78 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,648 USD im Vergleich zu 0,500 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 135,34 Milliarden USD, gegenüber 110,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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