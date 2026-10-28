Ausblick: BYD Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BYD Company lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BYD Company im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,193 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BYD Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 34,85 Milliarden USD im Vergleich zu 27,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 36 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,640 USD je Aktie, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 133,59 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 110,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch