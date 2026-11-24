|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 07:01:06
Ausblick: BW Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BW Offshore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie gegenüber 1,31 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 155,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,02 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,484 USD, gegenüber 7,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 656,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BW Offshore Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: BW Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.11.26
|Erste Schätzungen: BW Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.08.26
|Ausblick: BW Offshore legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.08.26
|Erste Schätzungen: BW Offshore gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu BW Offshore Ltd Registered Shs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Comeback von Jensen Huang bei NVIDIA: Kursrally beim SMI wohl schon wieder vorbei -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Japan weit im Plus
In Fernost sind am Dienstag mehrheitlich Börsengewinne zu sehen.