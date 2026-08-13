Ausblick: BuySell Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BuySell Technologies wird am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass BuySell Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40,38 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 26,29 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BuySell Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 24,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 160,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 87,69 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 140,18 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 100,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch