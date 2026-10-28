Ausblick: Butterfly Network zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Butterfly Network veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 32,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 28,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,107 USD je Aktie, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 121,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 97,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch