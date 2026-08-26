Ausblick: Burlington Stores zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Burlington Stores präsentiert am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Burlington Stores einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Burlington Stores in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,97 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,51 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 12,93 Milliarden USD, gegenüber 11,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch