Burcon NutraScience Aktie 145943478 / CA1208313009
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Burcon NutraScience gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Burcon NutraScience lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 74,07 Prozent erhöht. Damals waren -0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 458,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,090 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,120 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 11,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 2,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Burcon NutraScience gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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