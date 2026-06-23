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Burcon NutraScience Aktie 145943478 / CA1208313009

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23.06.2026 07:01:06

Ausblick: Burcon NutraScience gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Burcon NutraScience
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Burcon NutraScience wird am 24.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,52 Prozent erhöht. Damals waren -0,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,4 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 3400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,940 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,060 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,4 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’368.50 19.68 BTYSJU
Short 14’667.18 13.77 SNHBVU
Short 15’240.94 8.72 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’848.51 22.06.2026 17:31:55
Long 13’220.71 19.13 SLBIBU
Long 12’951.66 13.98 SU3B7U
Long 12’373.05 8.83 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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