Ausblick: Buda Juice legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Buda Juice öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Buda Juice soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD, gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 17,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 12,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net