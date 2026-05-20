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BTS Group A b Aktie 1248020 / SE0000805426

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: BTS Group A B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BTS Group A b
158.00 SEK 3.95%
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BTS Group A B wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,39 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,33 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BTS Group A B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 600,7 Millionen SEK im Vergleich zu 647,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,18 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,89 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,72 Milliarden SEK, gegenüber 2,70 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’930.44 19.47 S4BB8U
Short 14’215.20 13.65 BRWSBU
Short 14’726.34 8.92 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’364.80 19.05.2026 17:31:59
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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