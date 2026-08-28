Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’585 -0.4%  Bitcoin 64’114 -0.6%  Dollar 0.8050 0.1%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Galderma133539272Givaudan1064593Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien oder Anleihen - Diese Strategie zahlt sich für Anleger aus
So kann man von Zuhause Geld verdienen
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Suche...
ETF Sparplan

BTG Hotels Aktie 1079603 / CNE0000012Q3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 07:01:06

Ausblick: BTG Hotels (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BTG Hotels
12.37 CNY -0.16%
Kaufen Verkaufen

BTG Hotels (Group) lädt am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass BTG Hotels (Group) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,90 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,849 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,76 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 7,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BTG Hotels (Group) Co Ltd (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?