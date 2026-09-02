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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: BRP legt Quartalsergebnis vor

BRP
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BRP wird am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,673 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,01 Milliarden CAD – ein Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BRP 1,89 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 3,99 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,29 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,44 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

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