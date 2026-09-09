Brown Shoe Company Aktie 28272324 / US1295001044
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Brown Shoe Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Brown Shoe Company wird am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,369 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brown Shoe Company in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 702,5 Millionen USD im Vergleich zu 658,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,210 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,87 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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