Ausblick: Brown-Forman B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brown-Forman B gibt am 02.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,370 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brown-Forman B 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 916,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brown-Forman B einen Umsatz von 925,0 Millionen USD eingefahren.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,95 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch