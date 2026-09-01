Brown-Forman a Aktie 914431 / US1156371007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Brown-Forman A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Brown-Forman A lädt am 02.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
12 Analysten schätzen, dass Brown-Forman A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 917,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 925,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,95 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Brown-Forman Corp. (A)
|
07:01
|Ausblick: Brown-Forman A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|Erste Schätzungen: Brown-Forman A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Brown-Forman A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: Brown-Forman A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Brown-Forman A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Brown-Forman Corp. (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.