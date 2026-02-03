Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Brooks Automation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Brooks Automation stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,290 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 147,1 Millionen USD gegenüber 147,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,28 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 618,2 Millionen USD, gegenüber 593,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
