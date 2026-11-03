Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie 14370076 / BMG162581083
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,406 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 CAD je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,46 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,22 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,467 USD, gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 6,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,13 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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