Ausblick: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,406 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,46 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,22 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,467 USD, gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 6,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,13 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net