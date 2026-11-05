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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Asset Management stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brookfield Asset Management gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,656 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brookfield Asset Management ein EPS von 0,610 CAD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,19 Prozent auf 2,26 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,12 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,88 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,75 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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