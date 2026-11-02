Ausblick: Broadridge Financial Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Broadridge Financial Solutions wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,37 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,14 Prozent verringert. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,56 USD, gegenüber 9,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 7,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net