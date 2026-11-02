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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Broadridge Financial Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Broadridge Financial Solutions wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,37 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,14 Prozent verringert. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,56 USD, gegenüber 9,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 7,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,48 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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