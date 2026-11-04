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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Britannia Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Britannia Industries gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 29,66 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 27,17 INR je Aktie erzielt worden waren.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,05 Prozent auf 54,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 114,66 INR aus. Im Vorjahr waren 105,18 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten im Durchschnitt 211,73 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 191,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Britannia Industries Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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