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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brilliant Earth Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Brilliant Earth Group A wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,019 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brilliant Earth Group A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 110,2 Millionen USD im Vergleich zu 110,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 459,8 Millionen USD, gegenüber 437,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Brilliant Earth Group Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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