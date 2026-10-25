Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Brigade Hotel Ventures stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,500 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,33 Milliarden INR gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,95 Milliarden INR, gegenüber 5,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch