|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Brigade Hotel Ventures stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,500 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,33 Milliarden INR gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,95 Milliarden INR, gegenüber 5,25 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Brigade Hotel Ventures Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Brigade Hotel Ventures Limited Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.