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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bridger Aerospace Group legt Quartalsergebnis vor
Bridger Aerospace Group gibt am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bridger Aerospace Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,593 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 82,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 20,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 67,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,557 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,420 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 134,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 122,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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