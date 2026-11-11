Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bridgemarq Real Estate Services präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,021 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 85,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 122,9 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Bridgemarq Real Estate Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,4 Millionen CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,473 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,770 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 70,9 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 407,4 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net