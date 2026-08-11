Brenntag Aktie 14316386 / US1071801013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Brenntag stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brenntag öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen, dass Brenntag für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,63 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,915 USD aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 17,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Brenntag AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|
07:01
|Ausblick: Brenntag stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Brenntag zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Brenntag öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Brenntag veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Brenntag vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Brenntag AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.