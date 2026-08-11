Ausblick: Brenntag stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brenntag öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass Brenntag für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,63 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,915 USD aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 17,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch