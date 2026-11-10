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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brenntag SE legt Quartalsergebnis vor
Brenntag SE öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.
Brenntag SE wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,12 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,08 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 EUR, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 15,66 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,17 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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