Ausblick: Brenntag legt Quartalsergebnis vor

Brenntag gibt am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brenntag in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,980 USD aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 17,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net