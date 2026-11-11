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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Braskem wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,263 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Braskem noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 BRL in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,57 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,30 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,21 BRL, gegenüber -12,390 BRL je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 74,93 Milliarden BRL im Vergleich zu 70,72 Milliarden BRL im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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