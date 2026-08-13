Braskem Aktie 1479412 / BRBRKMACNPA4
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Braskem gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,14 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 25,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,43 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,86 Milliarden BRL umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 BRL, wohingegen im Vorjahr noch -12,390 BRL vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,43 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 70,72 Milliarden BRL waren.
Redaktion finanzen.ch
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