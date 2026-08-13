Braskem S a Aktie 1479490 / US1055321053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Braskem S A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Braskem S A wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
Braskem S A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,32 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,498 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Braskem SAPfd Shs -A- Sponsored American Deposit Receipt Repr 2 Pfd Shs -A-
|
13.08.26
|Ausblick: Braskem S A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Braskem S A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Braskem S A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Braskem S A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: Braskem S A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Braskem SAPfd Shs -A- Sponsored American Deposit Receipt Repr 2 Pfd Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.