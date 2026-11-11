Ausblick: Braskem S A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Braskem S A öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,021 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent auf 3,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 14,46 Milliarden USD, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net