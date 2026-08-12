BranchOut Food Aktie 126808019 / US1052301066
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: BranchOut Food präsentiert Quartalsergebnisse
BranchOut Food wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,200 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll BranchOut Food mit einem Umsatz von insgesamt 4,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,21 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,600 USD je Aktie, gegenüber -0,570 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 17,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 13,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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