Brainsway Aktie 45957782 / US10501L1061
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Brainsway legt Quartalsergebnis vor
Brainsway lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,073 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 16,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,9 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,307 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 67,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 52,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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