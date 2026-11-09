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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brainsway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Brainsway lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Brainsway die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass Brainsway für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 31,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,307 USD je Aktie, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 69,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 52,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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