Ausblick: BrainCool AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BrainCool AB präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 11,0 Millionen SEK gegenüber 14,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,29 Prozent.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 47,0 Millionen SEK, gegenüber 36,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net