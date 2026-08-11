BrainCool AB Aktie 23921380 / SE0005731833
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: BrainCool AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BrainCool AB öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie gegenüber -0,040 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 8,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,6 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 SEK im Vergleich zu -0,140 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 41,0 Millionen SEK, gegenüber 36,2 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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