Bragg Gaming Group Aktie 111423842 / CA1048333068
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bragg Gaming Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bragg Gaming Group lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bragg Gaming Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,110 CAD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 23,4 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,117 EUR je Aktie, gegenüber -0,500 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 100,3 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 167,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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