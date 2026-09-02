Brady Aktie 913942 / US1046741062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Brady mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brady wird am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brady 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 427,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 397,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 USD, gegenüber 3,94 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Brady Corp.
|
07:01
|Ausblick: Brady mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.05.26
|Ausblick: Brady legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Brady Corp.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten dürfte Vorsicht herrschen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.