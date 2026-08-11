Ausblick: Boyd Group Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boyd Group Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,926 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,02 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,08 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD im Vergleich zu 1,15 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 4,12 Milliarden USD, gegenüber 4,39 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch