Ausblick: Boyd Gaming stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boyd Gaming lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Boyd Gaming die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,81 USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,25 USD, gegenüber 22,56 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 4,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch