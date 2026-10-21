Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Boyd Gaming stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Boyd Gaming lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Boyd Gaming die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,81 USD erwirtschaftet worden.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,25 USD, gegenüber 22,56 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 4,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boyd Gaming Corp.
|
21.10.26
|Ausblick: Boyd Gaming stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Boyd Gaming präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Boyd Gaming präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Boyd Gaming präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Boyd Gaming mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Boyd Gaming Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.